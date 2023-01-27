Взято під варту колаборанта, який організовував розподіл та передачу окупантам енергетичних ресурсів України

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 45-річному чоловіку за фактом передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним і воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» активно співпрацював з окупантами.

Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району.

Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора, які захопили Балаклійський район.

Правоохоронці затримали колаборанта в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура