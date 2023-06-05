Взято під варту мешканця Київщини, який кинув гранату в знайомих, внаслідок чого одна людина загинула, двоє – травмовано

За процесуального керівництва Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури мешканцю Білоцерківського району повідомлено про підозру в умисному вбивстві знайомого, вчиненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, 29 травня 2023 року підозрюваний за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих.

Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, ще троє – травмовані.

Досудове розслідування здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура