Взято під варту мешканця Київщини, який зґвалтував 13-річну дитину
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури 38-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування малолітньої дитини ( ч. 4 ст. 152 КК України).
Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
За даними слідства, у липні цього року підозрюваний перебував на подвір’ї домоволодіння разом із малолітньою родичкою своєї дружини. Під вигаданим приводом він завів потерпілу до господарського приміщення і зґвалтував її.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського РУП ГУНП в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet