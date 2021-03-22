Взято під варту мешканця Лисичанська, затриманого на збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м.Лисичанськ за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 35-річний чоловік, раніше судимий за незаконний обіг наркотиків, займався реалізацією психотропної речовини PVP. Правоохоронці затримали громадянина безпосередньо під час вчинення злочину.

При проведенні обшуку за місцем проживання вказаної особи виявлено та вилучено 11 згортків з PVP, пігулку та рідину наркотичного засобу метадону, грошові кошти, отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

Наразі за клопотанням прокуратури до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Луганській області, триває.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури