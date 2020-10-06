Взято під варту мешканця Новоайдарського району, який заподіяв смертельні тілесні ушкодження знайомому 

За процесуального керівництва Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 50-річному

місцевому мешканцю у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 2 жовтня 2020 року між чоловіком та його знайомим під час вживання алкогольних напоїв виник словесний конфлікт, у ході якого підозрюваний декілька разів вдарив потерпілого дерев’яним стільцем по голові. Коли останній перестав чинити опір, нападник схопив зі столу кухонний ніж та вдарив ним потерпілого в область грудної клітки.

Внаслідок проникаючого колото-різаного поранення та пошкодження життєво важливих органів він помер на місці.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів особа вбивці була відразу встановлена. Новоайдарським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Новоайдарського відділу Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури)