Взято під варту мешканця Новомосковська, який підозрюється у замаху на вбивство людини та майже 2 роки переховувався від слідства

Новомосковською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно громадянина, який підозрюється у скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 КК України (закінчений замах на вбивство).

За даними слідства, у листопаді 2019 року вказаний громадянин, перебуваючи біля одного з кафе у місті Новомосковську, наніс чоловікові два удари ножем у черево. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, травми виявилися не смертельними.

Майже два роки підозрюваний переховувався від слідства та у вересні 2021 року був затриманий правоохоронними органами у місті Києві.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури