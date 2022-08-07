Взято під варту мешканця Первомайського району, підозрюваного у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці

Прокурор Первомайської окружної прокуратури довів у суді необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави, 29-річному мешканцю Первомайського району, який підозрюється у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Подія сталася 3 серпня цього року у с. Лиса Гора. Слідством встановлено, що під час розпиття алкогольних напоїв в будинку, між підозрюваним та його 21-річною співмешканкою виникла сварка, у ході якої чоловік взяв пляшку з сумішшю бензину та облив жінку, після чого підпалив. Жінка від отриманих тяжких тілесних ушкоджень доставлена до лікарні. Через декілька годин зловмисник був затриманий.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

За вказане кримінальне правопорушення законодавством передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура