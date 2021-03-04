Взято під варту мешканця Сєвєродонецька, затриманого під час отримання на пошті великої партії амфетаміну (ФОТО)

За процесуального керівництва Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури 21-річному чоловіку повідомлено про підозру у придбанні та зберіганні психотропної речовини в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 309 КК України).

За даними слідства, 1 березня 2021 року мешканець міста Сєверодонецьк отримав посилку з наркотоваром на відділенні пошти в одному з населених пунктів району. При перевірці її вмісту виявлено та вилучено психотропну речовину – амфетамін – загальною масою 400 грамів.

Правоохоронці викрили чоловіка на «гарячому» та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час за принципової позиції прокурора Кремінським районним судом Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділу поліції № 2 Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

За вчинене підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Кремінського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури)