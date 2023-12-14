Взято під варту мешканця Южноукраїнська, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському

За доводами Вознесенської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави раніше судимому 42-річному мешканцю міста Южноукраїнська за підозрою в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, 11 грудня 2023 року працівники групи реагування патрульної поліції прибули на виклик на територію міського автовокзалу у м. Южноукраїнськ за повідомленням про спричинення невідомою особою тілесних ушкоджень місцевому мешканцю, який зробив порушнику зауваження з приводу некоректної поведінки стосовно касира автовокзалу.

Підозрюваний, розуміючи, що перед ним знаходиться працівник поліції, який виконує свої службові обов`язки, раптово наніс йому удар кулаком в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження, після чого відразу намагався втекти, проте був затриманий силами того ж наряду патрульної поліції.

Відразу після цього зловмисника затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове слідство здійснюють слідчі ВП №3 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура