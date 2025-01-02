Взято під варту молодика, який намагався зґвалтувати неповнолітню двоюрідну сестру

За клопотанням слідчого та прокурора Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури 24-річному підозрюваному в замаху на зґвалтування рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

За даними слідства, подія сталась 27 грудня 2024 року у вечірній час в одному з населених пунктів Охтирського району. Підозрюваний запропонував своїй двоюрідній сестрі провести додому. Дівчина погодилась, оскільки на вулиці вже було темно. Зайшовши в безлюдне місце, молодик почав висловлювати дівчині пропозиції сексуального характеру. При цьому він достовірно знав, що дівчині виповнилося лише 14-років.

Отримавши відмову, молодик вирішив отримати бажане силою, зокрема, наздогнав дівчину, яка вже почала втікати, повалив на землю, та почав роздягати. Дівчина пручалась та кликала на допомогу. ЇЇ крик почули випадкові перехожі, які прибігли на місце події та завадили злочинним намірам молодика.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 15/ч. 3 ст. 152 (незакінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи) КК України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура