Взято під варту молодика, який п’яним сів за кермо та скоїв ДТП з тяжкими наслідками

За клопотанням слідчого та прокурора Окружної прокуратури міста Суми 24-річному підозрюваному у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. 240 грн застави.

Мова йде про подію, що сталась 5 серпня 2024 року в м. Суми на вул. Харківська. 24-річний водій автомобіля «Hyundai H100» вʼїхав у задню частину нерухомого екскаватора, який зупинився на червоний сигнал світлофора. При цьому молодик не мав права керувати транспортним засобом, а також мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. У салоні автівки на той час перебували батько підозрюваного, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, а також троє неповнолітніх дітей, які серйозних травм не зазнали.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжкі ушкодження) КК України. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції.

Сумська обласна прокуратура