Взято під варту молодика, який убив пенсіонера та з 2021 року перебував у розшуку

За клопотанням слідчого та прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури 26 січня 2023 року рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 19-річного юнака, який позбавив життя пенсіонера та з липня 2021 року перебував у розшуку. Його затримали напередодні правоохоронці в Харківській області.

Мова йде про подію, що сталась 4 липня 2021 року в м. Білопілля.

Двоє юнаків напередодні були в дачному будинку пенсіонера. Вони відразу відмітили цінні речі, які можна викрасти. Юнаки сподівались, що чоловік поїде з дачного будинку, відтак вночі прийшли за його майном. Однак пенсіонер був у будинку. Це не зупинило нападників, щоб потерпілий не чинив опір, вони забили його руками та ногами до смерті. Тікаючи, прихопили із собою моток мідного дроту.

Дії затриманого кваліфіковано за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.

Його спільника за вказаний злочин вже засуджено до 14 років позбавлення волі.

Сумська обласна прокуратура