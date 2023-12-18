Взято під варту одесита, який спричинив смертельні тілесні ушкодження своїй матері

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія сталася вночі за місцем проживання родини, в одному з багатоквартирних будинків у Хаджибейському районі Одеси. Наразі встановлено, що під час хмільного застілля між матір’ю та сином виник раптовий конфлікт, в ході якого жінка нецензурно висловилася на адресу чоловіка. Розлючений образою одесит накинувся на матір з кулаками, а коли та впала на підлогу – завдав чисельних ударів ногами по тулубу та голові. Після скоєного правопорушник ліг спати, а вранці виявив потерпілу на ліжку без ознак життя і зателефонував до «швидкої».

Попередньо жінка померла унаслідок отриманих тілесних ушкоджень у вигляді множинних переломів ребер. Точна причина смерті буде встановлена за результатами призначеної слідчими судово-медичної експертизи.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем мешкання, провели огляд місця події та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність чоловіка до злочину, які скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває», – розповіла старша слідча відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Людмила Руда.

Одеське районне управління поліції № 1