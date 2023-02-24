Взято під варту п’яного водія, який збив на смерть чоловіка у Калинівці і втік з місця ДТП

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 20 лютого близько 22.00 по вулиці Вінницькій у м. Калинівка Хмільницького району. Водій автомобіля Mercedes Benz втік з місця події. У результаті ДТП загинув 80-річний місцевий житель.

Поліцейські розшукали 30-річного чоловіка, який спричинив ДТП, менш ніж за годину та затримали в процесуальному. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Вінницький міськрайонний суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області