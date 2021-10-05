Взято під варту покидька, який 5 років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом зґвалтування та розбещення 14-річної дівчинки.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, проживаючи разом із матір’ю малолітньої дівчинки протягом 2016 – 2021 років, вчиняв розпусні дії щодо неї та в подальшому систематично вступав із нею в статевий зв’язок.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування) Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура