Взято під варту рецидивіста, який скоїв сексуальне насильство щодо неповнолітньої

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному чоловікові за вчинення сексуального насильства щодо неповнолітньої.

За даними слідства, мова йде про подію, що сталась в одному з населених пунктів Конотопського району 27 липня 2024 року. У вечірній час підозрюваний побачив на одній із вулиць незнайому дівчину. Чоловік запропонував їй познайомитись та вступити з ним у статевий зв’язок. Дівчина йому категорично відмовила та повідомила, що їй 17 років. Попри це, чоловік схопив потерпілу та, погрожуючи застосуванням фізичної сили, вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Лише коли повз проїжджала автівка, нападник відпустив дівчину, відтак їй вдалось втекти. Правоохоронці оперативно встановили та затримали чоловіка. До цього він вже був 7 разів засуджений, переважно за крадіжки та грабіж.

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 30 липня 2024 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 (вчинення будь-яких дій сексуального характеру, не пов’язаних з проникненням в тіло, без добровільної згоди потерпілої, вчинене щодо неповнолітньої) КК України. За скоєне йому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура