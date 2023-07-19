Взято під варту винуватця ДТП, який у стані сп’яніння на Поліссі збив бабусю і двох її онучок

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури Зарічненський районний суд відправив під варту водія, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП з кількома потерпілими (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Так, увечері 16 липня 46-річний житель села Неньковичі, колишнього Зарічненського району, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 2109 у стані алкогольного сп’яніння, збив 51-річну бабусю і двох її онучок, 7 та 6 років, які йшли узбіччям у зустрічному напрямку. Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості наразі перебувають у медичних закладах.

Водія затримали та повідомили про підозру. Згідно з рішенням суду найближчі 60 діб підозрюваний проведе за ґратами. З-під варти зможе вийти, якщо внесе 214 тис. грн застави. Чоловік визнає свою вину і переконує, що розкаюється у вчиненому.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Вараського РВП ГУНП в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури