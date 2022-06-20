Взято під варту закарпатців, які обіцяли нелегально переправити військовозобов’язаних за $50 тис. та ₴140 тис.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури триває слідство щодо двох громадян, яких підозрюють в організації каналу незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм вже обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із визначенням застави. Для одного це понад 868 тис. грн, для іншого – 198 тис. грн. Щодо останнього – прокуратура вже готує апеляційну скаргу, не погоджуючись із розміром застави.

Минулого тижня чоловіків затримали після одержання одним із них оплати від «ухилянтів» – 50 тис. доларів США та 140 тис. грн. За ці кошти особи мали організувати безперешкодний перетин кордону для чотирьох чоловіків, які підлягають мобілізації. Йшлося про послуги з оформлення документів, що дають право на виїзд з України через офіційні пункти пропуску.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу співробітників 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури