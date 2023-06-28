Взято під варту заступника голови Тернопільської ОВА і голову Тернопільської облради, затриманих на хабарі

Підозрювані можуть вийти під заставу у розмірі 805 200 гривень кожен.

Сьогодні, 28 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав для заступника голови Тернопільської ОВА запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд також визначив, що підозрюваний може вийти під заставу у розмірі 805 200 гривень.

Як повідомляє zaxid.net, йдеться про заступника голови Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука.

Також видання зазначає, що ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень голові облради Михайлу Головку.

Народна депутатка Оксана Савчук (ВО “Свобода”) просила суд віддати Михайла Головка на поруки, але суд їй відмовив.

Нагадаємо, голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабаря. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом голова Тернопільської обласної ради і два заступники очільника Тернопільської обласної військової адміністрації отримали підозри у справі про хабарництво. // LB.ua