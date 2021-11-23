Взято під варту жителя Теребовлянщини, який наніс тілесне ушкодження працівнику поліції
Житель Теребовлянської ОТГ, що вдарив поліцейського при виконанні ним cлужбових обов’язків під час примусового приводу обвинуваченого до суду, упродовж найближчих 2 місяців перебуватиме під вартою.
18 листопада 2021 року працівники відділення поліції №3 (м. Теребовля) виконували ухвалу суду про примусовий привід до суду жителя Теребовлянської ОТГ, обвинуваченого за ст. 126-1 КК України (насильство у сім’ї). Дебошир, від протиправних дій котрого неодноразово страждали родичі, не бажаючи виконувати вимоги працівника правоохоронного органу, умисно наніс удар кулаком поліцейському в обличчя. До правопорушника застосували спецзасіб – кайданки та затримали його згідно ст. 208 КПК України.
Після вручення повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (насильство щодо працівника правоохоронного органу) слідчий поліції за погодженням із прокурором ініціював застосування запобіжного заходу щодо особи у виді тримання під вартою.
Прокурор обґрунтував у суді його необхідність. Адже на розгляді Теребовлянського районного суду вже перебувають 3 кримінальні провадження про насильство у сім’ї, у яких обвинувачений жодного разу не з’явився за повістками. Також врахували небезпечність злочину щодо працівника правоохоронного органу. Оскільки його вчинення перешкоджає виконанню службових обов’язків працівниками поліції, підриває її авторитет, а тому виключно тримання під вартою здатне забезпечити належну процесуальну поведінку особи. За рішенням суду правопорушник проведе 2 місяці за ґратами.
Довідково: За санкцією статті 345 КК України за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років .
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet