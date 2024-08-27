Взято під варту жителя Дубенщини за завдані смертельні тілесні ушкодження рівнянину

Нагадаємо, на одній з вулиць в Дубно 24 серпня під час бійки бійка 21-річний житель села Мирогоща наніс удари рукою по голові 33-річному рівнянину. Останній упав на бруківку та під час надання допомоги помер у кареті швидкої.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Дубенського РВП повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Вчора, 26 серпня, суд повністю задовольнив клопотання слідчого та обрав 21-річному мешканцю Дубенського району запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області