Взято під варту жителя Одещини, який намагався вбити жінку та її малолітню племінницю

22-річний зловмисник прийшов до будинку 44-річної односельчанки і без будь-яких слів спричинив їй та її 12-річній племінниці множинні ножові поранення. Зупинили молодика за крок до трагедії сусіди, які почули крики потерпілих. Вони подзвонили на спецлінії «102» та «103» і тримали чоловіка до приїзду правоохоронців. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Подія сталася в одному з приватних домогосподарств Куяльницької ОТГ. Як встановили правоохоронці, близько десятої години вечора до будинку постраждалої прийшов нетверезий односелець, який заздалегідь підготував знаряддя для вчинення злочину – ножиці та виделку. Відразу після відкриття жінкою вхідних дверей зловмисник, без будь-яких причин, пояснень або претензій, завдав множинних ножових поранень господині та її малолітній племінниці, спричинивши їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У лікарні дівчинці діагностували проникаюче поранення грудної клітки і внутрішніх органів, травматичний шок другого ступеню, а жінці – колото-різані рани різних частин тіла.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 15 п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто в незакінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, серед яких є малолітня дитина. Під час досудового слідства поліцейські встановлюватимуть причину нападу молодика на потерпілих, буде проводитися низка експертиз, у тому числі перевірка підозрюваного на осудність. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – прокоментував подію т.в.о. начальника Подільського районного управління поліції Микола Євтодій, і нагадав, що за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

ГУ Національної поліції в Одеській області