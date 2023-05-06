Взято під варту жителя Сумщини, який зарубав сокирою односельця з інвалідністю

За клопотанням слідчого та прокурора Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури рішенням суду 4 травня 2023 року 56-річному підозрюваному у вбивстві односельця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без прав на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 2 травня 2023 року в с. Річки Сумського району.

Під час спільного розпиття спиртних напоїв за місцем проживання одного з них між чоловіками стався конфлікт на фоні розбіжностей щодо воєнних дій в Україні. Не стримавши агресії, господар будинку взяв сокиру та наніс своєму гостю декілька ударів в область голови та шиї, попри те, що потерпілий є людиною з інвалідністю. Від отриманих травм 42-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура