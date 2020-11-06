Взято під варту зловмисника, який обкрадав офісні приміщення у центрі столиці

Правопорушник за допомогою фомки відчиняв двері та проникав до приміщення, звідки викрадав речі і техніку. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

До поліції із заявами звернулись власники офісних приміщень, які розташовані на провулку Політехнічному та проспекті Перемоги. Вони розповіли, що невідомий проникав у середину будівель та викрадав речі і техніку.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, у ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали підозрюваного:

«Ми з’ясували, що зловмисник скоював крадіжки у нічний час. Чоловік, шляхом злому дверей, проникав у будівлю і викрадав звідти техніку та інші цінності».

Раніше судимого 37-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили у правопорушника мобільні телефони та інші речові докази, які він викрав з офісів.

«Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі», — додав Віталій Чернишенко.

Відділ комунікації поліції Києва