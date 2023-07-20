Взято під варту зловмисника, причетного щонайменше до двох розбійних нападів на Яворівщині

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Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання та мародерство передбачені максимальне покарання.

4 липня, близько 17.10, до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в одній з гуртівень у місті Новояворівськ.

поліцейські взяли під варту зловмисника, причетного щонайменше до двох розбійних нападів на яворівщині

До розкриття злочину були задіяні оперативники управління карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також слідчі та оперативники кримінальної поліції Яворівського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік, погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, заволодів коштами в сумі 12 тисяч гривень, після чого втік.

Провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили, що до розбійного нападу причетний 23-річний мешканець міста Новояворівськ.

У нього було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет, та інші речові докази.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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