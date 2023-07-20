Взято під варту зловмисника, причетного щонайменше до двох розбійних нападів на Яворівщині

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання та мародерство передбачені максимальне покарання.

4 липня, близько 17.10, до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в одній з гуртівень у місті Новояворівськ.

До розкриття злочину були задіяні оперативники управління карного розшуку та співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини, а також слідчі та оперативники кримінальної поліції Яворівського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік, погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, заволодів коштами в сумі 12 тисяч гривень, після чого втік.

Провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили, що до розбійного нападу причетний 23-річний мешканець міста Новояворівськ.

У нього було виявлено та вилучено предмет, схожий на пістолет, та інші речові докази.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області