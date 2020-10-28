Взяточничество и доведение до попытки самоубийства: будут судить экс-начальника Хмельницкого военкомата

Подполковнику грозит до 10 лет заключения

Обвинительный акт относительно подполковника, одного из бывших руководителей Хмельницкого объединенного военного комиссариата направили в суд. Его подозревают во взяточничестве и доведении подчиненного до попытки самоубийства.

Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба ГБР.

«Чиновник предложил гражданину за 1500 долларов США повлиять на членов медицинской комиссии военного комиссариата для признания его непригодности к военной службе по состоянию здоровья. 3 июня 2020 следователи ГБР провели ряд обысков в одном из служебных помещений военкомата, во время которых были обнаружены и изъяты полученные средства», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время досудебного расследования стало известно, что в период с июля 2018 по июнь 2019 года подполковник, пользуясь своим служебным положением и званием, систематически давал незаконные указания младшему сержанту, который занимал должность водителя. Впоследствии, на основании этого между мужчинами возник конфликт — подчиненный получил от чиновника многочисленные угрозы физической расправы в отношении него и его семьи.

«Находясь под влиянием психологического насилия, младший сержант решил покончить жизнь самоубийством. С помощью канцелярского ножа он нанес себе многочисленные резаные раны, которые относятся к легким телесным повреждениям и повлекшие кратковременное расстройство здоровья. Медики успели спасти военного», — сообщают в ГБР.

Подполковнику грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. // ТСН