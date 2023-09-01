Yа Львівщині судитимуть офіцера, який наніс тяжкі тілесні ушкодження підлеглому солдату

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера, який на Львівщині завдав тілесних ушкоджень підлеглому солдату. Про інцидент, який трапився наприкінці червня, на гарячу лінію Бюро повідомила сестра потерпілого.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що офіцер побив солдата, коли побачив, що той справляє природні потреби неподалік намету. У такий спосіб він нібито хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Працівники ДБР за сприяння відділу безпеки Держприкордонслужби у стислі терміни зібрали необхідні докази, опитали близько 50 свідків, провели слідчі експерименти.

Як підтвердила експертиза, солдат зазнав тяжких тілесних ушкоджень – у нього діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Зараз він вже завершив лікування і повернувся на службу. Задля безпеки, згідно із законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», його перевели в інший підрозділ.

Офіцера обвинувачують у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР