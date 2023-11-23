«Я в лікарні і терміново потребую коштів»: в’язень одеської виправної колонії ошукав містянку на 15 тисяч

Правоохоронці викрили зловмисника і висунули йому обвинувачення. Тепер до його 4,3 років ув’язнення, які він отримав у 2020 році за грабіж, можуть доєднати ще 3 роки за шахрайство.

Про подію, яка сталася з потерпілою одеситкою, вона повідомила поліцейським лише через місяць. Здійснивши низку оперативно-розшукових і слідчих заходів, співробітники відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» викрили правопорушника.

Правоохоронці встановили, що утриманець виправної колонії рандомним методом набрав номер телефону жінки і, щоб виманити у неї гроші, відразу повідомив їй: потрапив до медичного закладу та терміново потребує 15-ти тисяч гривень на лікування. Потерпіла, почувши голос співрозмовника, прийняла його за свого племінника і відразу перерахувала гроші на вказаний ним рахунок.

Лише згодом жінка вирішила дізнатися про стан здоровʼя племінника у його сестри і зрозуміла, що мала справу з шахраєм, та звернулася в поліцію.

В ході обшуку за місцем перебування фігуранта правоохоронці вилучили у нього речові докази, що підтверджують протиправні дії, зокрема мобільний телефон з сім-карткою. У скоєному чоловік зізнався та пообіцяв повернути потерпілій незаконно привласнені кошти.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули правопорушнику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. За цей злочин, що кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує максимальне покарання – до трьох років позбавлення волі», – зазначила слідча територіального підрозділу поліції Тетяна Правда.

Поліцейські закликають громадян бути максимально уважними та перевіряти подібні повідомлення. Перш, ніж віддавати гроші, зв’яжіться з родичами та переконайтеся у правдивості отриманої звістки. А якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, не зволікайте, а відразу звертайтеся до поліції за номером 102.

Одеське районне управління поліції № 1