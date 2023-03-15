Як можна повідомити про корупційні прояви у секторі оборони

За наявності будь-якої інформації про можливі зловживання чи корупційні ризики Міноборони закликає звертатися безпосередньо до відповідного професійного структурного підрозділу. А саме у Департамент з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення відомства.

Виконуючий обов‘язки директора Департаменту Сергій Степанян наголосив, що ключова мета Департаменту — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

«Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання — реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях.

Загалом, закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію», — наголосив виконуючий обов‘язки директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян.

Повідомити про можливі порушення чи ризики можна наступним чином:

Спеціальна телефонна лінія +38 044 271 39 86

Електронна пошта [email protected]

***

Міністерство оборони України 28 лютого 2023 року оприлюднило 8 додатків послуг з організації харчування ЗСУ за Каталогом продуктів харчування зі зниженими цінами і кожен бажаючий може проаналізувати як добову вартість на саму послугу з організації харчування, яку закуповує міноборони, так і окремо на продукти для формування добового комплекту, які закуповують постачальники, що надають послугу з організації харчування. Варто зауважити, що у вартість самих продуктів включено вже логістику — доставку до місця постійної і тимчасової дислокації військових частин/їх підрозділів, в тому числі на передову, а також — заміну продуктів, які зіпсувалися, або було було знищено ворогом під час зберігання в частинах чи було зіпсовано через несприятливі зовнішні умови під час доставки, тощо.