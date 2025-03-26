Як не стати жертвою шахраїв на AliExpress: базові поради від правоохоронців

На жаль, популярністю платформи користуються не лише продавці та покупці, а й шахраї. Тому ми сформулювали декілька базових порад, які допоможуть отримати задоволення від покупок, а не втрати від шахрайських схем.

Купуйте у надійних продавців:

звертайте увагу на відгуки та рейтинги продавців. Щоб знайти їх, перегляньте вкладку відгуків і перевірте кількість позитивних відгуків і рейтингів продавця. Надійні продавці мають рейтинг 4 або вище.

Дивіться на кількість виконаних замовлень:

чим більше успішних продажів у продавця, тим нижча ймовірність шахрайства.

Перевіряйте гарантії продавця:

ознайомтеся з умовами доставки, повернення та гарантіями справжності товарів.

Оплачуйте покупки тільки через платформу:

не відправляйте гроші безпосередньо на банківський рахунок продавця, бо це виключає вас із програми захисту покупців.

Не підтверджуйте отримання замовлення заздалегідь:

переконайтеся, що товар відповідає опису, прийшов неушкоджений і якісний, перш ніж завершувати замовлення.

Остерігайтеся занадто привабливих пропозицій:

AliExpress відомий низькими цінами, але якщо ви побачили MacBook за 99$, скоріш за все, це просто чохол, а не сам гаджет.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області