Як не стати жертвою шахраїв на AliExpress: базові поради від правоохоронців
AliExpress — один з найпопулярніших маркетплейсів світу з мільйонами товарів у сотнях категорій. Найголовніші його переваги — це доступні ціни та часто безкоштовна доставка, тож українці часто купують тут усілякі дрібнички. Найбільший недолік – лише повна попередня сплата вартості товару.
На жаль, популярністю платформи користуються не лише продавці та покупці, а й шахраї. Тому ми сформулювали декілька базових порад, які допоможуть отримати задоволення від покупок, а не втрати від шахрайських схем.
Купуйте у надійних продавців:
звертайте увагу на відгуки та рейтинги продавців. Щоб знайти їх, перегляньте вкладку відгуків і перевірте кількість позитивних відгуків і рейтингів продавця. Надійні продавці мають рейтинг 4 або вище.
Дивіться на кількість виконаних замовлень:
чим більше успішних продажів у продавця, тим нижча ймовірність шахрайства.
Перевіряйте гарантії продавця:
ознайомтеся з умовами доставки, повернення та гарантіями справжності товарів.
Оплачуйте покупки тільки через платформу:
не відправляйте гроші безпосередньо на банківський рахунок продавця, бо це виключає вас із програми захисту покупців.
Не підтверджуйте отримання замовлення заздалегідь:
переконайтеся, що товар відповідає опису, прийшов неушкоджений і якісний, перш ніж завершувати замовлення.
Остерігайтеся занадто привабливих пропозицій:
AliExpress відомий низькими цінами, але якщо ви побачили MacBook за 99$, скоріш за все, це просто чохол, а не сам гаджет.