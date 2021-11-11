Як не віддати аферистам свої заощадження – застерігає поліція Києва
Лише з початку цього року співробітники поліції розпочали понад сто кримінальних проваджень за фактом шахрайських дій. На прикладі історії 81-річного киянина розповімо, як вберегтись та не потрапити у злочинну схему.
Зловмисники приходять до мешканців столиці під виглядом працівників соціальних служб. Так, невідомі телефонують громадянам і розповідають, що в державі пройшла «грошова реформа» і потрібно обміняти «старі» купюри на «нові» та у подальшому видурюють у людей в гроші й втікають з місця.
З початку поточного року слідчі столичного главку розпочали понад сто кримінальних проваджень за фактом шахрайських дій, де найчастіше потерпілими є пенсіонери. Зловмисники користуються безпорадним станом стареньких та іноді навіть силою відбирають гроші й коштовні речі. Така ситуація трапилась із пенсіонером Василем Васильовичем, який мешкає у Шевченківському районі столиці. До його оселі завітали дві жінки під приводом соціальних працівників.
«Спочатку невідома зателефонувала до мене та представилась працівницею пенсійного фонду. Далі вона повідомила, що зараз нібито проводиться заміна старих пенсійних посвідчень, а також відбувається обмін старих грошових банкнот на нові. Тож згодом до мене прийшли дві «працівниці» і почали записувати наявність у мене грошей, щоб нібито передати інформацію у пенсійний фонд. Коли я приніс гроші, то жінки їх розкидали і мене це насторожило. Я зачинив вхідні двері, а ключ поклав до кишені, але одна із жінок поцупила ключ та швидко втекла, а інша забризкала мені в очі сльозогінний газ та вдарила пляшкою по голові. Між нами почалась боротьба і я зміг закрити порушницю у туалеті та викликав поліцію».
Слідчий Шевченківського управління поліції Микола Готунок, розповів, що затриманій вже повідомлено про підзору за розбійний напад на пенсіонера та на час слідства вона перебуватиме під вартою, її спільницю поліцейські наразі розшукують.
Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Іван Вигівський вручив подяку потерпілому, який не розгубився та затримав аферистку у власній квартирі:
«Завдяки вашій швидкій реакції та сміливості правопорушниця за свої протиправні дії буде притягнута до відповідальності. Сподівають, що ця ситуація буде слугувати для інших прикладом пильності та обережності. Дякуємо Вам за допомогу у викритті та затриманні зловмисниці».
Поліція Києва закликає громадян та гостей столиці бути уважними та у жодному разі:
— не впускайте у свій дім незнайомців;
— не довіряйте невідомим «соціальним працівникам», які пропонують обміняти гроші чи передати коштовності на збереження;
— перевіряйте дзвінки від невідомих, які вимагають негайно передати кошти на лікування родича;
— нікому не повідомляйте дані про свою банківську картку: пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з смс-повідомлень;
— не здійснюйте покупок у неперевірених інтернет-магазинах.
Обов’язково перевіряйте інформацію за офіційними телефонами соціальних та спеціальних служб.
Якщо ви або ваші родичі чи знайомі потрапили у небезпечну ситуацію негайно телефонуйте на спецлінію 102.