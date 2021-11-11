Як не віддати аферистам свої заощадження – застерігає поліція Києва

Лише з початку цього року співробітники поліції розпочали понад сто кримінальних проваджень за фактом шахрайських дій. На прикладі історії 81-річного киянина розповімо, як вберегтись та не потрапити у злочинну схему.

Зловмисники приходять до мешканців столиці під виглядом працівників соціальних служб. Так, невідомі телефонують громадянам і розповідають, що в державі пройшла «грошова реформа» і потрібно обміняти «старі» купюри на «нові» та у подальшому видурюють у людей в гроші й втікають з місця.

З початку поточного року слідчі столичного главку розпочали понад сто кримінальних проваджень за фактом шахрайських дій, де найчастіше потерпілими є пенсіонери. Зловмисники користуються безпорадним станом стареньких та іноді навіть силою відбирають гроші й коштовні речі. Така ситуація трапилась із пенсіонером Василем Васильовичем, який мешкає у Шевченківському районі столиці. До його оселі завітали дві жінки під приводом соціальних працівників.

«Спочатку невідома зателефонувала до мене та представилась працівницею пенсійного фонду. Далі вона повідомила, що зараз нібито проводиться заміна старих пенсійних посвідчень, а також відбувається обмін старих грошових банкнот на нові. Тож згодом до мене прийшли дві «працівниці» і почали записувати наявність у мене грошей, щоб нібито передати інформацію у пенсійний фонд. Коли я приніс гроші, то жінки їх розкидали і мене це насторожило. Я зачинив вхідні двері, а ключ поклав до кишені, але одна із жінок поцупила ключ та швидко втекла, а інша забризкала мені в очі сльозогінний газ та вдарила пляшкою по голові. Між нами почалась боротьба і я зміг закрити порушницю у туалеті та викликав поліцію».