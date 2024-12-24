Як родинам полонених та зниклих безвісти вберегтися від шахраїв – поради від співробітників кіберполіції та Офісу Омбудсмана

Зловмисники в соцмережах відстежують публічні повідомлення людей, які шукають інформацію про близьких, які перебувають у неволі. Шахраї використовують їхній вразливий емоційний стан та виманюють особисті дані.

Зокрема, видаючи себе за волонтерів, журналістів, представників державних органів або навіть країни-агресорки, аферисти обіцяють організувати телефонну розмову, надати інформацію про місцезнаходження близької людини або сприяти її звільненню.

Під виглядом допомоги шахраї намагаються дізнатися конфіденційну інформацію: персональні дані військовослужбовців (ПІБ, підрозділ, звання, статус), банківські реквізити, а також просять надіслати фото документів та інші особисті дані.

Рекомендації для громадян щодо захисту від шахраїв

1. Перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

2. Захищайте особисті дані. Не передавайте конфіденційну інформацію незнайомцям, уникайте розкриття персональних даних у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях.

3. Будьте обачними з підозрілими пропозиціями. Остерігайтеся фінансових запитів, пов’язаних зі звільненням чи пошуком зниклих осіб. Державні органи та офіційні волонтерські організації не стягують оплату за інформацію чи допомогу.

4. Звертайтеся до правоохоронних органів. У разі підозри на шахрайство звертайтеся до Кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.

Для передачі інформації про потрапляння близької людини в полон або здачі біологічних зразків ДНК-профілю можна скористатися контактами Національної поліції України. На офіційному сайті розміщено алгоритм дій у разі зникнення близької людини або її перебування в полоні.

Куди звертатися за допомогою

Для забезпечення безпечного та надійного пошуку зниклих безвісти, питань обміну військовополонених, повернення ув’язнених, депортованих та примусово переміщених цивільних осіб, включно з дітьми, громадяни можуть звертатися до Офісу Омбудсмана.

Зробити це можна кількома способами:

– зателефонувати на гарячу лінію за номерами: 0800501720 або 0442997408;

– надіслати повідомлення на електронну пошту: [email protected];

– особисто звернутися до громадської приймальні за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.

Будьте пильними та обережними

Захист особистих даних та інформаційна обізнаність — ключові інструменти протидії шахраям. Звертайтеся лише до офіційних джерел, не надавайте приватну інформацію невідомим особам і будьте обачними під час взаємодії з незнайомцями в інтернеті.

Департамент кіберполіції Національної поліції України