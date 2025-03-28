Як захиститися від вішингу: поради кіберполіції Буковини

Вішинг – це один із методів телефонного шахрайства, коли зловмисники видають себе за представників банків, державних установ, правоохоронних органів або ІТ-служб. Їхня головна мета – створити у жертви відчуття страху та безвиході, змусивши її діяти поспіхом. Після встановлення довіри шахраї виманюють конфіденційну інформацію та спонукають до здійснення фінансових транзакцій.

Про те як діють шахраї, як правильно реагувати на підозрілі дзвінки та які технічні рішення допоможуть блокувати вішингові атаки, розповів начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції НПУ Олександр Долішняк.

Як діють шахраї

Злочинці застосовують низку методів, що допомагають їм досягти своєї мети. Найпоширеніші з них:

• Підробка номерів телефонів. Використовуючи спеціальні технології, шахраї можуть змінювати номер абонента, щоб дзвінок здавався офіційним – наприклад, ніби він надходить із банку чи державної установи.

• Використання особистих даних. Інформація, зібрана із соціальних мереж, допомагає шахраям створити відчуття довіри. Вони можуть знати ваше ім’я, місце роботи, дату народження та інші деталі, що робить їхню історію більш правдоподібною.

Як захиститися від вішингу

• Пам’ятайте, що співробітники банку ніколи не телефонують клієнтам із проханням повідомити номер картки, термін її дії, PIN-код, CVV2-код чи смс-код підтвердження.

• Якщо вам повідомляють про блокування картки або інші проблеми, не передзвонюйте за вказаними номерами. Замість цього зверніться безпосередньо до служби підтримки вашого банку.

• Не повідомляйте особисту інформацію стороннім особам у телефонних розмовах.

• Якщо у вас виникла підозра щодо шахрайства, негайно звертайтеся на спецлінію «102».

Також зверніть увагу на проєкт Департаменту кіберполіції «Брама» (https://chatovi.online/), спрямований не лише на боротьбу з шахрайськими дзвінками та іншими кіберзагрозами, а й на протидію ворожій пропаганді. Ця ініціатива допомагає блокувати вішингові атаки, протидіяти дезінформації та захищати громадян від фінансових і інформаційних загроз.

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області