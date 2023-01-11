«Якби поліція мене не затримала, я б далі нападав…»: у Житомирі затримали розбійника, який грабував дітей

2 січня у районі вулиці Короленка невідомий напав на 17-річного юнака, а 4 січня у під’їзді будинку по вулиці Грушевського – на 14-річного підлітка.

У дітей чоловік відбирав телефони та гроші. У першому випадку вчасно нагодилась мати потерпілого і нападнику довелось повернути щойно відібраний гаджет та тікати.

У другому – захистити дитину на сходах під’їзду було нікому. Його мобільний підозрюваний відразу відвіз у скупку. Отримані за телефон та відібрані у дитини гроші – загалом близько півтори тисячі гривень – витратив на власні потреби. Сам затриманий цей напад описує так:

Побачив хлопця з пакетом на вулиці, років 14-15. Пішов за ним, він – у магазин, я почекав. Потім за ним у під’їзд будинку і між поверхами, погрожуючи металевою пластиною, сказав віддати мені речі та назвати код до телефона, – розповідає 40-річний житель обласного центру.

Ці дві події спричинили певний резонанс у місті і у соцмережах з’явився опис нападника – чоловік середнього зросту та статури, з вусами і бородою.

Дізнавшись про таке, підозрюваний кардинально змінив зовнішність, поголившись.

– Однак це йому не допомогло, як і інші спроби заховатись. Опрацювавши значний обсяг інформації, у тому числі відеозаписи, ми встановили особу нападника. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Увечері 10 січня оперативники доставили його до відділу з мікрорайону Крошні, – розповів начальник т.в.о. Житомирського РУП Віталій Княгницький.

11 січня чоловікові оголошено про підозру у вчиненні розбійних нападів (ч. 4 ст. 187 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує ув’язнення від 8 до 15 років.

Окрім названих діянь, слідчі підозрюють чоловіка у низці крадіжок. Також поліцейські вилучили у нього електроінструмент, власника якого нині встановлюють.

Усі дії проводились під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області