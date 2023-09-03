яремчанські правоохоронці затримали жінку, яка ножем поранила знайомого

Застілля між двома співчарочниками завершилось ножовим пораненням. Потерпілий госпіталізований, а фігурантку поліцейські затримали за місцем проживання, одразу ж після вчинення злочину. За вчинене їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

1 вересня в обідню пору до поліції Яремча надійшло повідомлення від мешканки Ворохти. Жінка розповіла, що її сусідка поранила ножем знайомого.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що потерпілий пішов у гості до знайомої, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою між захмелілими співчарочниками виник словесний конфлікт. Для з’ясування відносин 45-річна власниця будинку, нанесла кухонним ножем удар в область грудної клітки чоловіку.

41-річного мешканця Делятинської ТГ госпіталізовано до реанімаційного відділення Яремчанської лікарні.

Правопорушницю слідчі затримали за місцем проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини