Є загибла та поранена унаслідок російського авіаудару на Сумщині
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, іще одна жінка – 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення.
Пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.Tweet