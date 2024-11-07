Є загибла та поранена унаслідок російського авіаудару на Сумщині

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 листопада 2024 року близько 22:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, іще одна жінка – 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення.

Пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура