Європол повідомив про розгром російської хакерської групи, причетної до атак по всій Європі

Європол повідомив про знешкодження російського хакерського угруповання NoName057(16), яке причетне до кібератак по всій Європі. Внаслідок масштабної операції під кодовою назвою Eastwood вдалося вивести з ладу понад 100 серверів угруповання у різних країнах світу.

Джерело: Bloomberg.

У вівторок провели “день дій” проти хакерів, які за минулі три роки здійснили понад 1000 атак на європейську інфраструктуру.

Координована міжнародна операція призвела до порушення роботи інфраструктури для кібератак, що складалася з понад сотні комп’ютерних систем по всьому світу, – мовиться у заяві. Там додали, що внаслідок операції вдалося відключити “значну частину центральної серверної інфраструктури угруповання”.

Правоохоронці також повідомили про арешт двох осіб, причетних до групи, у Франції та Іспанії. Крім того, правоохоронці провели обшуки у приблизно 20 будинках у Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Франції та Польщі.

Також було видано ордери на арешт шістьох громадян Росії, включно з двома ймовірними керівниками атак NoName057(16). П’ятеро з них внесені до списку “Найбільш розшукуваних у Європі” на сайті Європолу.

Ті, хто діє від імені NoName057(16), – це переважно російськомовні прихильники [групи], які використовують автоматизовані інструменти для здійснення розподілених атак типу “відмова в обслуговуванні” (DDoS). Діючи без формального керівництва або складних технічних навичок, вони керуються ідеологією та винагородами, – повідомили в Європолі.

Спершу члени угруповання діяли проти українських держструктур, але згодом розширили атаки на інфраструктуру країн, які підтримують Київ у війні проти Росії – багато з яких є членами НАТО. // Букви