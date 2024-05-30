Європол провів найбільшу операцію проти кіберзлочинців, трьох з них заарештовано в Україні

Чотирьох людей було заарештовано і понад 100 інтернет-серверів відключено або заблоковано в ході скоординованої на міжнародному рівні операції, націленої на кіберінфраструктуру, що використовується для шкідливих програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європол.

Акція, що отримала назву “Операція “Фінал”, була ініційована та проведена Францією, Німеччиною та Нідерландами.