Юного покидька ув’язнено на 6 років за сексуальний злочин проти малолітньої
Жителю Житомирського району винесено вирок за особливо тяжкий злочин проти малолітньої
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Чуднівської окружної прокуратури неповнолітнього місцевого жителя визнано винним у скоєнні особливо тяжкого злочину проти малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком суду злочинця засуджено до позбавлення волі строком на 6 років.
Ювенальні прокурори у суді довели, що злочин скоїв у січні цього року 15-річний житель Житомирського району, будучи у стані алкогольного сп’яніння.
Скориставшись тим, що поруч не було нікого з дорослих, а потерпіла, з якою був добре знайомий, йшла увечері додому одна, він наздогнав 10-річну дівчинку, проти її волі затягнув на подвір’я закинутого домоволодіння, та, незважаючи на благання відпустити, скоїв стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру.
З моменту розкриття злочину, 21.01.2022, хлопцю обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуває дотепер.
Свою вину у скоєному засуджений визнав повністю.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet