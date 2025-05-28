Юрист та військовий Ігор Лапін подав петицію про очищення правосуддя від впливу Портнова

Адвокат, військовий та народний депутат VIII скликання Ігор Лапін подав петицію на сайт президента з вимогою термінового очищення судової, прокурорської та слідчої систем від впливу колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича — Андрія Портнова.

Джерело: Ігор Лапін/Facebook

“Судова система України, органи досудового розслідування, прокуратура та органи суддівського врядування перебувають у глибокій кризі довіри. В умовах повномасштабної війни та боротьби за європейське майбутнє нашої держави, всередині системи правосуддя й досі зберігається вплив осіб, які багато років працювали в інтересах політичних кланів, а не в інтересах правди і закону. Однією з головних причин цього становища стала багаторічна діяльність колишнього заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича — Андрія Портнова”, – йдеться у повідомленні.

Лапін додав, що з 2019 року Портнов відкрито заявляв про втручання у діяльність слідчих, прокурорів та суддів, організовував кампанії тиску на правоохоронні органи, ініціював політично вмотивовані кримінальні провадження та просував лояльних до себе осіб у ключові державні інституції.

“Наслідки цієї системної корупції ми спостерігаємо і сьогодні — зокрема, в політично заангажованих судових рішеннях, сфабрикованих кримінальних справах проти опозиції, використання матеріалів сумнівного походження (в тому числі з території РФ), підконтрольний розподіл справ між “потрібними” суддями”, – зазначив Ігор Лапін.

Лапін запропонував ініціювати процедуру очищення (люстрації) щодо осіб, які були призначені за участі або під прямим впливом Портнова чи його соратників. Зокрема, йдеться про обов’язкове декларування контактів з Андрієм Портновим або його представниками з метою впливу на роботу судової, прокурорської та слідчої систем.

“Ми, громадяни України, на підставі статей 3, 5, 6 та 19 Конституції України, вимагаємо:

Провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року. Ініціювати процедуру очищення (люстрації) щодо осіб, призначення яких відбувалося за участі, або прямого впливу Андрія Портнова чи осіб, пов’язаних із ним, шляхом внесення до Верховної Ради України Президентом України Невідкладного законопроєкту “Про запобігання загрозам національній безпеці пов’язаним із впливом на Верховенство права в Україні” в якому зобов’язати провести: “Декларування контактів з Портновим Андрієм Володимировичем, або його представниками з метою впливу на роботу судової, прокурорської та слідчої систем”. Забезпечити публічну звітність щодо заходів, вжитих для очищення судової, прокурорської та слідчої систем від політичного впливу і корупційних практик. Гарантувати справжню незалежність автоматизованих систем розподілу справ у судах та чесність у призначенні слідчих та прокурорів у резонансних справах. Провести незалежний аудит кримінальних проваджень, ініційованих за участі або під впливом Портнова (чи пов’язаних з ним осіб), щодо опозиційних політиків, публічних осіб та громадських діячів”, – йдеться у повідомленні.

До списку суддів, які, за версією авторів петиції, перебувають під впливом Портнова, увійшли: