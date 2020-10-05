Ювенальні прокурори відстояли в апеляції вирок чоловіку, який чинив розспустні дії відносно 3-річної доньки

За участі ювенального прокурора Київської міської прокуратури ухвалою Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо його малолітньої доньки та засуджено до 6 років позбавлення волі.

Досудовим слідством було встановлено, що у червні 2016 року обвинувачений, використовуючи психологічний тиск та залякування у виді позбавлення можливості спілкування з матір’ю, вчинив розпусні дії щодо своєї 3-річної дочки.

Вироком суду першої інстанції зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Вказаний вирок суду стороною захисту було оскаржено в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Прес-служба Київської міської прокуратури