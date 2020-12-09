Ювенальні прокурори відстояли вирок чоловіку, який вчинив розпусні дії та секснасильство відносно малолітніх сестер

За участі ювенального прокурора Київської міської прокуратури ухвалою Київського апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій та сексуального насильства щодо двох малолітніх дівчат та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Досудовим слідством було встановлено, що у квітні 2016 року обвинувачений, запросив до себе додому малолітніх доньок свого товариша, де використовуючи психологічний тиск та залякування, вчинив розпусні дії та сексуальне насильство щодо малолітніх сестер.

Суд першої інстанції підтримавши позицію прокурора Київської місцевої прокуратури № 4, визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 153 та ч. 2 ст. 156 КК України, та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі. Вказаний вирок суду стороною захисту було оскаржено в апеляційному порядку.

Завдяки принциповій позиції Київської міської прокуратури апеляційні скарги захисників залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.

Київська міська прокуратура