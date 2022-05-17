Ювенальний прокурор довів у суді винуватість покидька, який зґвалтував малолітню дівчинку

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області підтримав правову позицію ювенального прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури та визнав 54-річного чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України.

Прокурором доведено, що в липні 2019 року, неподалік від місця свого проживання, обвинувачений зустрів малолітню потерпілу, яку знає з народження, покликав її до себе та з метою задоволення статевої пристрасті неприродним способом, діючи умисно, достовірно знаючи про її малолітній вік, скориставшись своєю фізичною перевагою, відсутністю сторонніх осіб та її вразливим станом, яка в силу відсутності розуміння характеру і значення протиправних дій, не могла протидіяти та чинити йому опір, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

За результатом судового розгляду судом підтримано позицію прокуратури та призначено чоловікові покарання у виді 10 років позбавлення волі із внесенням даних особи до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

На цей час вирок законної сили не набрав.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури