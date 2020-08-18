З Бориспільської виправної колонії намагалися незаконне звільнити засудженого вбивцю

За результатами розгляду апеляційної скарги заступника прокурора Київської області, Київським апеляційним судом скасовано рішення суду першої інстанції, яким задоволено клопотання державної установи «Бориспільська виправна колонія № 119» про заміну засудженому покарання більш м’яким, який відбуває покарання за вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Установлено, що адміністрацію виправної установи, належним чином не вивчивши поведінку засудженого до 10 років позбавлення волі, безпідставно скеровано клопотання до суду про заміну невідбутої частини покарання на більш м’яке у виді обмеження волі, за відсутності об’єктивних даних про його виправлення та сумлінне ставлення до праці під час відбування покарання.

При цьому, незважаючи на вчинення особливо тяжкого злочину в стані алкогольного сп’яніння, та втікши з місця вчинення злочину, засуджений за період відбування покарання належних висновків не зробив та винну у скоєному злочині повністю не визнав.

Пресслужба прокуратури Київської області