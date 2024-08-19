З Італії до України екстрадували росіянина – організатора «чорного ринку» викрадених авто

Громадянин рф створив телеграм-канал, через який діяли групи автовикрадачів на території України та інших держав.

Схема була такою: окремі групи злочинців незаконно заволодівали автомобілями преміум і середнього класу, інформацію про авто передавали власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та приймав оплату від потерпілих.

Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини.

Оперативники кримінальної поліції встановили, що схему з повернення викрадених автомобілів власникам за грошову винагороду організував 47-річний росіянин, раніше судимий на території рф. Ділок з 15 років займався викраденнями автомобілів, на своєму каналі він також продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації.

У серпні 2022 року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів, тоді було проведено 53 обшуки на території дев’яти областей.

Задокументовано дев’ять епізодів незаконного викрадення автомобілів. Шестеро активних учасників були затримані, ще троє, зокрема й громадянин рф – оголошені в міжнародний розшук. Слідчі Нацполіції оголосили всім про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189 КК України.

Поліцейські розшукали головного фігуранта в Італії, де він переховувався під час війни. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва він був затриманий та екстрадований до України.

До відповідальності підозрюваного притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з Головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва НПУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора, а також за сприяння поліції Італії та Польщі.

13 серпня Печерським районним судом міста Києва громадянину рф обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тисяч гривень. Наразі заарештований перебуває в слідчому ізоляторі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Національна поліція України