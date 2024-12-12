З ким спілкувалася «мсекиня» Крупа: правоохоронці вивчають інформацію з її айфону

Адвокати підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини намагалися скасувати арешт на її майно.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася скасовувати арешти, накладені на низку майна підозрюваної у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Під час розгляду клопотань сторони захисту Феміда зупинилася на перегляді арештів телефона та ноутбуків підозрюваної. Як з’ясувалося, вказану техніку було вилучено під час обшуку помешкання сім’ї підозрюваної на підставі ухвали суду. Однак правоохоронцям не вдалось створити повну копію пам`яті мобільного телефону та скопіювати дані ряду додатків, які були виявлені в пам`яті присторю під час його безпосереднього його огляду, у тому числі додатків Telegram, Signal та пошти.

Відповідно до протоколів огляду телефону iPhone 14 Pro Max, що належав Тетяні Крупі, у застосунку Signal слідчі натрапили на чати з обліковими записами, які свідчать про зв`язки підозрюваної з працівниками ДБР, керівництвом прокуратури області, працівниками митниці.

Також у телефоні містилася переписка голови МСЕК Хмельниччини з різними абонентами про оформлення документів щодо інвалідності та про відстрочку різним особам. Іще серед листування було знайдено заяву одного судді Хмельницького апеляційного суду на ім’я міністра охорони здоров’я про дозвіл на виїзд за межі України з метою лікування.

«Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що все вилучене майно та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів», – сказано в ухвалі апеляційної інстанції.

Додамо, що раніше антикорупційний суд звернув увагу на те, що досі не накладено арешти на 36 об’єктів нерухомості, які належать підозрюваній та членам її сім’ї. Зокрема, 13 об’єктів нерухомості Тетяни Крупи (домоволодіння та 12 земельних ділянок), три об`єкти нерухомості чоловіка Володимира Крупи (житловий будинок та дві земельні ділянки); 18 об’єктів сина Олександра Крупи (квартира, чотири житлові будинки, 13 земельних ділянок) і два приміщення невістки Катерини Крупи. Перелічені активи, за даними слідства, набуті сім’єю та родиною Крупів до початку листопада 2020 року.