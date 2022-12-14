З магазину в центрі Тернополя рецидивіст викрав дві шуби вартістю майже 15 тисяч гривень

Зловмисник скористався тим, що продавець не помітила його «візиту», вхопив товар, що висів біля входу, і втік.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції із заявою про крадіжку звернулася власниця торгового закладу, що в центрі міста. Зі слів заявниці, невідомий чоловік серед білого дня зайшов до приміщення магазину і, скориставшись тим, що продавець не одразу помітила його, вхопив дві шуби, що висіли біля входу, і втік.

Оперативники, переглянувши відео з камер спостереження, одразу встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру, 1987 року народження. Крадія затримали через декілька годин. Однак викрадений товар він встиг продати. Сума завданих збитків, зі слів заявниці, – майже 15 тисяч гривень.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною 4 статті 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області