З Німеччини до Кам’янця-Подільського екстрадували чоловіка, який тяжко травмував знайомого

Співробітники сектору міжнародного поліцейського співробітництва спільно з оперативниками та слідчими Кам’янець-Подільського райуправління поліції у співпраці з органами прокуратури та німецькими колегами провели процедуру екстрадиції 26-річного підозрюваного до України. Тут його взяли під варту. Розслідування триває.

У травні 2023-го року між підозрюваним, жителем села Нестерівці Дунаєвецької громади, та його 28-річним знайомим сталась суперечка. В ході конфлікту фігурант схопив металевий ланцюг та декілька разів вдарив ним потерпілого. Від отриманих травм той втратив око.

Після скоєного нападник деякий час переховувався, а згодом нелегально перетнув кордон. Його оголосили в міжнародний розшук. Нещодавно його виявили в Німеччині та днями екстрадували до України.

Наразі слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції вже оголосили фігурантові підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд взяв його під варту. Розслідування триває. За скоєне молодику може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області