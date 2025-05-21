З Німеччини екстрадовано учасника ОЗГ, яка заволоділа понад 1200 га землі під Києвом на суму понад ₴1,8 млрд.

Йдеться про ексначальницю ГУ Держгеокадастру в Київській області. З 5 березня 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку. У березні 2025 року особу затримали на території ФРН та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам НАБУ відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець-Корчова».

Особу доставили до суду, де їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.