З ножем напав на двох жінок у ТРЦ – чернігівцю повідомлено про підозру у замаху на вбивство

За процесуального керівництва Чернігівської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю міста Чернігова у незакінченому замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що 2 березня 2025 року в обідній час 37-річний чернігівець, знаходячись в приміщенні одного з магазинів, розташованому в торгівельно-розважальному центрі міста Чернігова, у ході конфлікту напав з ножем на двох жінок.

Підозрюваний спричинив потерпілим тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних ран та ножового поранення голови.

Внаслідок опору потерпілих та інших відвідувачів магазину чоловікові не вдалося довести свій злочинний умисел до кінця. Працівники поліції затримали його на місці події.

Біля приміщення магазину виявлено та вилучено знаряддя злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури